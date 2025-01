Riminitoday.it - “Percorsi di Salute: alimentazione e movimento per vivere meglio” incontri gratuiti con gli esperti del benessere

Leggi su Riminitoday.it

Prenderà il via a Ospedaletto il 28 gennaio il ciclo diaperti alla cittadinanza e patrocinati dal Comune di Coriano. Un’iniziativa pensata per promuovere laattraverso semplici ma efficaci strategie di stile di vita. Tre appuntamenti, con cadenza mensile, per approfondire diversi.