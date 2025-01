Gqitalia.it - Perché No Other Land, documentario che punta agli Oscar, è un appuntamento importante al cinema

Dal palco del New York Film Critics Circle Awards, premio assegnato dai critici della Grande Mela, il regista e sceneggiatore Brady Corbet ha ritirato il suo riconoscimento per The Brutalist chiudendo il suo discorso con l’invito a trovare un distributore statunitense per ilNo. In lizza nella shortlist dei dieci possibili candidati2025, il lavoro a più mani che ritrae l’amicizia e la collaborazione di un attivista palestinese, Basel Adra, e un giornalista israeliano, Yuval Abraham (al cui lavoro di regia e stesura della storia vanno aggiungendosi Hamdan Ballal e Rachel Szor), ha fatto parlare di sé fin dalla sua prima anteprima allo scorso festival di Berlino 2024, dove gli è stata assegnata la vittoria per il miglior. Un sostegno che l’opera non ha ricevuto, però, dall’inizio o unanimemente.