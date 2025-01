Lanazione.it - Parole e disegni, viaggio con gli autori. Dall’epopea di Tex ai romanzi gialli

Fumetti,, storie. E la voglia di condividere emozioni e racconti. La Scuola di fumetto e scrittura di Siena apre le porte della sua sede, in viale Vittorio Veneto, per una serie di incontri conche racconteranno le proprie opere e, più in generale, lo straordinario mestiere del narratore. C’è chi lo fa con il disegno, come il fumettista Alessandro Bocci, autore per il Tex della Bonelli e protagonista del primo appuntamento, con il quale la settimana scorsa si è aperta la rassegna. E c’è chi lo fa con le, come Simona Merlo, ospite domani alle 18.30 con il suo libro ‘Sessantunochiodi’, un giallo denso di mistero. Saranno dodici, invece, gli ospiti della settimana prossima, quando venerdì 31, sempre alle 18.30, arriverà il collettivo di scrittura Courier 12 a presentare il romanzo corale ‘Nuar’, un giallo che si svolge a Siena all’epoca del fascismo.