Repubblica.it - Papa Francesco: “Superare il maschilismo, le suore sanno fare meglio degli uomini”

Bergoglio rivendica di averne scelte due in ruoli di vertice in Vaticano, suor Brambilla e suor Petrini, e chiede che nella Chiesa venga assicurata alla religiose una formazione di livello, come per i preti, e non vengano trattate da “serve”