Oasport.it - Pallamano: Portogallo-Svezia pari spettacolo, vittoria capitale per l’Islanda

Un’altra giornata di partite, gol ed emozioni è andata in archivio ai Mondiali 2025 di. Main Round ancora protagonista, questa volta con la Pool III e la Pool IV. Ecco come sono andate le cose nel dettaglio e come si ridisegnano le classifiche.Gruppo IIIPareggio incredibile fra lae il: un pirotecnico 37-37 fra i nordici e i lusitani. Partita simmetrica: 18-18 nel primo tempo, 19-19 nella ripresa;puro.pesantissima di una delle nazioni organizzatrici del torneo: la Norvegia supera di misura, col punteggio di 25-24, la Spagna. Poi il Brasile: verdeoro vincitori per 28-24 del match tutto sudamericano con il Cile.Classifica Gruppo III:5,4, Brasile 4, Spagna 3, Norvegia 2, Cile 0.Gruppo IVsi porta a casa una partita pesantissima piegando per 27-24 un Egitto come al solito battagliero.