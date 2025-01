Romatoday.it - Ora è ufficiale, l'ecomostro di Roma sud resterà uno scheletro: "Nessun progetto sul suo futuro"

Leggi su Romatoday.it

I timori sono stati confermati: nell’di via Cerbara, eterno incompiuto e ferita aperta per tutto il territorio di Tor Marancia non nasceranno né una casa, né un ospedale di comunità. La conferma dello stop delda sette milioni è arrivata con la seduta del 15 gennaio della.