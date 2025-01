Ilpiacenza.it - Omnia Under 16 travolta dal Botticino

Leggi su Ilpiacenza.it

Non riesce ai ragazzi diU18 l’impresa per l’accesso al campionato Interregionale. “A inizio anno – commenta coach Ravilli - dopo le difficoltà che si sono immediatamente presentate, non mi aspettavo di arrivare a giocare questa partita decisiva per l’accesso all’interregionale. Invece.