Feedpress.me - Omicidio di Rosa Gigante: chiesto l’ergastolo per Stefania Russolillo

Leggi su Feedpress.me

Per la procura di Napoli , quello di, la mamma del «re dei salumieri» Donato De Caprio , noto tiktoker con tre milioni di followers, fu unpremeditato . Quando la donna arrestata per il delitto,, ha preso oggi la parola in Corte d’Assise per chiedere scusa ai parenti, questi hanno reagito con rabbia: «Non puoi chiedere scusa, assassina», hanno urlato,.