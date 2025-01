Spazionapoli.it - “Offerta rifiutata” e Conte sorride: è scontro totale col Manchester United

Leggi su Spazionapoli.it

Calciomercato Napoli 24 – Antoniostravede per un calciatore, bisogna superare lo scoglio dei 40 milioni ed ècon ilNon solo Garnacho. I destini di Napoli esi intrecciano più che mai in questo calciomercato: ecco le notizie nelle ultime 24 ore.Secondo Fabrizio Romano, i colloqui tra il club inglese e il Lecce proseguono anche dopo l’ultimo no incassato dalla formazione allenata da Ruben Amorim. Infatti, ilha offerto 27 milioni di euro ai giallorossi per acquistare il cartellino di Patrick Dorgu, ma il Lecce chiede almeno 40 milioni. Oltretutto, il presidente Sticchi Damiani sa bene che il ragazzo piace al Napoli e che c’è stato un mini colloquio tra Patrick ea fine gara al Maradona. Per tale ragione, non hanno intenzione di abbassare le pretese.