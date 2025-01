Veronasera.it - Nuovo studentato in via Mazza, c'è l'ok della giunta alla riqualificazione dell'ex convento

Leggi su Veronasera.it

Buone notizie per gli studenti fuori sede’Università di Verona. Dal Comune infatti comunicato che è in arrivo uncon 126 posti letto nel quartiere di Veronetta, per dare una risposta concertarichiesta di alloggi da parte di studenti e studentesse che arrivano da fuori.