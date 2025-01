Nuovo Open Day Carta d’identità elettronica a Roma sabato 25 e domenica 26 gennaio 2025

Leggi su Funweek.it

Gliday dedicati alla(CIE) continuano anche nel fine settimana del 25 e 26, con le aperture straordinarie degli uffici anagrafici del Municipio XI nella giornata di25e degli ex Punti Informativi Turistici di piazza delle Cinque Lune, piazza Sonnino e piazza Santa Maria Maggiore che, insieme al punto di rilascio di Via Petroselli 52, saranno attivi anche26.Per poter richiedere lain occasione degliDay è sempre obbligatorio l’appuntamento, prenotabile a partire dalle 9 di venerdì 24 dicembre fino a esaurimento disponibilità sul sito Agenda CIE del Ministero dell’Interno .Per espletare la richiesta bisognerà presentarsi muniti di prenotazione, di fototessera, di unadi pagamento elettronico e del vecchio documento.