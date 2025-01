Ilrestodelcarlino.it - Nuovi giochi e campo da basket: "Ora il parco Spina ha tutto"

Primie prime sfide aala Santarcangelo, dove sono finiti i primi lavori di riqualificazione. Presenti al taglio del nastro anche i bambini delle quarte elementari della Pascucci. Grazie all’intervento (spesa di 55mila euro) è stato rimesso a nuovo ilda, sono stati messineltra cui un’altalena pensata anche per bimbi disabili. Ma aladesso c’è anche una piccola palestra. Dopo questa prima fase dei lavori di riqualificazione ne seguirà una seconda tra febbraio e marzo, per poter realizzare una vera e propria palestra all’aperto, con circuito per esercizi a corpo libero e 6 macchine per l’allenamento cardio e isotonico. "Questo, nato 40 anni fa per stare insieme, ora ha, i campi di calcio e. Averlo rimesso a nuovo con un bel lavoro di gruppo è importante", osserva il sindaco Filippo Sacchetti.