Milanotoday.it - Nuove strutture ospedaliere, case di comunità e poliambulatori per Asst Melegnano-Martesana

Leggi su Milanotoday.it

L'ha avviato ben nove cantieri nel corso del 2024 con investimenti pari a 70 milioni di euro per la realizzazione delle sedi di ospedali didi. Una fotografia nitida, fatta di progetti concreti iniziati e in via di avvio per questo.