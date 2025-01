Lanazione.it - Nuova telecamera che becca chi usa il cellulare alla guida, come funziona e dove viene installata

Leggi su Lanazione.it

Anche in Toscana è arrivato il Mobile Phone & Seatbelt Detection, un sistema high-tech che utilizza l'intelligenza artificiale per scovare chi utilizza lo smartphone al volante e chi non indossa le cinture di sicurezza. Molto utilizzato in Australia e nel Regno Unito, il rilevamento è immediato