Veronasera.it - Numerosi attrezzi da cantiere rubati trovati in un'abitazione grazie ad un localizzatore nascosto

Tre persone di origine romena residenti a Zevio nei giorni scorsi sono state denunciate dai carabinieri della stazione locale che, in seguito ad un controllo, avrebbero trovato nella loro disponibilitàutensili edili da cantieri, dei quali non avrebbero saputo giustificare in alcun modo.