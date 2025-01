Calcionews24.com - Notte storica a Bologna, prima vittoria in Champions contro il Borussia Dortmund: bravi tutti, certi anche di più. Le pagelle

Leggi su Calcionews24.com

Ledeldopo lainLeagueil: tantissimi i migliori in campo Il, già eliminato dallaLeague, sceglie l’ultima partita in casa di fronte ai suoi tifosi per regalarsi lanella competizioneunin crisi, ma pur sempre .