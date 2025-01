Lidentita.it - Nordio in Senato: Nessuna amnistia, i reati aumenterebbero

Leggi su Lidentita.it

In un’Aula pronta, sui banchi delle opposizioni, a chiedergli conto del rilascio su un volo di Stato del generale libico arrestato a Torino perché inseguito da un mandato della Corte penale internazionale per crimini di guerra e per le torture praticate nelle carceri di Tripoli, il ministro Carloillustra ini passi avanti .in, iL'Identità.