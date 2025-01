Gravidanzaonline.it - “Non riesco a gestire mia suocera da quando è nato mia figlia: come posso fare?”

Buongiorno dottoressa, le scrivo perché ho bisogno di un consiglio molto concreto riguardo la gestione dei miei suoceri, il cui comportamento sta minando non poco la mia salute mentale. Sono da poco mamma e – praticamente – miaha deciso di passare tutte le giornate a casa con me, anche se suo figlio non c’è perché è al lavoro.Apprezzo ovviamente la sua vicinanza, ma daè entrata un po’ di più nella nostra vita è una continua critica sia per la gestione della casa che per la cura della bimba. Ho provato a parlarne col mio compagno, che però ha paura di offendere la madre dicendole, semplicemente, di lasciarci in pace.Io sono una persona molto forte di carattere e non mi lascio influenzare, però la mia sicurezza sta cominciando a vacillare: possibile forse che non stia curando la mia bimba nel modo corretto? Non è un periodo ottimo per l’umore e la sera vado a letto piena di dubbi e paure che anche miami instilla.