Nocera Inferiore, giovane viola il daspo urbano

Polizia di Stato: gli Agenti del Commissariato P.S. didella Questura di Salerno denunciano unperzione provvedimento DACUR.Gli Agenti della Polizia di Stato del Commissariato P.S. dihanno deferito all’Autorità Giudiziaria unnocerino, del 2005, per averto il provvedimento del Questore di Salerno di Divieto di accesso alla aree urbane, c.d. D.Ac.ur., (detto anche). Il provvedimento era scattato ad ottobre dopo che il, a settembre, aveva partecipato ad una rissa nella movida nocerina, nei pressi dei locali della zona, gremiti di giovani.Il provvedimento del D.ac.ur. nei confronti delprevede che per tre anni non possa avvicinarsi alle aree della movida né ai locali del centro di