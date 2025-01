Fanpage.it - Neonata rapita a Cosenza, fermata una coppia: “Parenti li aspettavano a casa per festeggiare”

La 43enne di origini senegalesi ha portato via la bambina dalla clinica Sacro Cuore dicon l'aiuto del marito, un 51enne del posto. Avrebbe simulato una gravidanza per 9 mesi e raccontato ai parenti di essere incinta. I due sono stati fermati poco dopo a Castrolibero e portati in questura. La piccola è già stata restituita ai propri genitori.