Neonata rapita a Cosenza chi sono gli arrestati

marito e moglie le due persone arrestate per il rapimento di unaavvenuto a. La coppia aveva prelevato la piccola all’interno della clinica Sacro Cuore, nel centro della città. La bimba è stata poi ritrovata dalla polizia. Sta bene.Rosa Vespa, la donna arrestata ieri sera insieme al marito Acqua Moses e trovata con ladalla clinica del Sacro Cuore a, a quanto si apprende da fonti investigative ha simulato una gravidanza per 9 mesi. Sul suo profilo Facebook, Rosa Vespa lo scorso 8 gennaio aveva pubblicato un post con la foto di un neonato, annunciando la nascita di un bimbo: “Dopo tanta attesa il nostro miracolo è arrivato! Alle ore 20.00 di oggi è nato Ansel. Mamma e Papà ti amano!”., la gioia della famigliaDopo ore di incubo il sollievo per la famiglia della