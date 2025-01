Fanpage.it - Neonata Cosenza, i parenti dei rapitori “ignari dell’accaduto”: cos’è successo quando la polizia è arrivata

Il commissario diClaudio Sole raccontaha trovato la piccola Sofia, rapita dalla clinica Sacro Cuore dida una donna che è entrata fingendosi un'infermiera: "L'ho presa in braccio personalmente e poi non l'ho più lasciata". Erano in corso i festeggiamenti per la nascita: "Tutti gli ospiti erano increduli, così come il marito della donna".