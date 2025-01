Modenatoday.it - Nella Giornata della Memoria Castelnuovo ricorda le persecuzioni degli omosessuali

Leggi su Modenatoday.it

Oltre 100mila persone perseguitate, 10mila delle quali finite in un campo di concentramento per quello che veniva definito il “criminetà”. In occasione, lunedì 27 gennaio, l’Amministrazione comunale diRangonela deportazione.