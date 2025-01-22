Napoli terrorismo | fermato marocchino

11.35 Un cittadino marocchino 30enne è stato arrestato nel Napoletano dalla Digos. Avrebbe dichiarato la propria adesione all'Isis e in rete avrebbe diffuso materiali collegati al gruppo. Avrebbe poi espresso "progettualità violente" contro la comunità ebraica di Napoli con un coltello che si sarebbe procurato.Eseguite varie perquisizioni. L'ipotesi di reato è l'associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o eversione dell'ordine democratico. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it