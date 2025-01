Monzatoday.it - Monza, sequestrati 30 kg di droga nascosta nelle carte dei cioccolatini

Per tre persone sono scattate le manette per traffico di sostanze stupefacenti, a cui sono seguiti il sequestro di 30 kg di hashish e più di 25mila euro in contanti. L'ispezione delle fiamme gialle è avvenuta in seguito ad uno scambio sospetto tra tre persone a bordo di due autovetture. Ad.