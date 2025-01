Liberoquotidiano.it - Monza, cosa nascondevano nelle barrette di cioccolato: scatta il blitz

la droga in confezioni didi. Durante un controllo le Fiamme Gialle del Comando Provinciale della Guardia di Finanza diBrianza hanno intercettato tre uomini a bordo di due auto che si scambiavano involucri di plastica. Nei veicoli sono stati trovati dieci chili di hashish e 25.500 euro in contanti. In un'ispezione in un box auto apoi i finanzieri hanno scoperto altri 20 chili di droga. I tre sono stati arrestati in per traffico di sostanza stupefacente e portati in carcere.