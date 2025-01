Ilrestodelcarlino.it - Moby Dick al teatro di Montalto

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Sabato aldella fiaba e della poesia di, con Roberto Mercadini in, alle 21,15 si apre il sipario sulla nuova stagione proposta dal Comune e dell’Amat, con il contributo di Regione Marche e MiC. La stagione teatrale è realizzata nell’ambito del progetto MetroborgoLab. Presidato di Civiltà Future, di cui Amat è partner, e che vededelle Marche selezionato come borgo pilota della Regione Marche. Roberto Mercadini è un narratore, autore-attore, scrittore, poeta e divulgatore, con oltre100 date all’anno si esibisce in tutta Italia con i suoi monologhi che spaziano dalla Bibbia ebraica all’origine della filosofia, dall’evoluzionismo alla felicità, dai grandi interpreti della letteratura ai temi sociali (bullismo, ambiente ed ecologia). Bigliett, info 3382294521 (solo messaggi e chiamate WhatsApp), due giorni precedenti lo spettacolo dalle ore 18 alle ore 20.