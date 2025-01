Milanotoday.it - Milano è la città più attrattiva d'Italia

Leggi su Milanotoday.it

è laconsiderata piùd'tra i grandi centrini nel mercato immobiliare. Non una sorpresa, per laritenuta da anni la più cara del paese quanto alla compravendita di immobili. La novità sta invece in Monza, che scavalca Bergamo e conquista la prima.