Lapresse.it - Metalmeccanici minacciano 8 ore di sciopero se non riprende trattativa

Si è conclusa da qualche giorno la mobilitazione in tutte le fabbriche deidopo la rottura con Federmeccanica e Assistal di metà novembre. “Sono stati due mesi intensi di assemblee, scioperi articolati, presidi che hanno visto un’alta partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori, con interruzione di ogni forma di flessibilità. Federmeccanica e Assistal fino ad oggi non hanno rispettato lavoratori e sindacati presentando un’inedita e inaccettabile ‘contropiattaforma’”. Così in una nota i Segretari generali di Fim Fiom Uilm Ferdinando Uliano, Michele De Palma e Rocco Palombella. “In questo contesto economico, sociale e geopolitico chi blocca lasi assume la responsabilità di aggravare la situazione dei lavoratori dell’industria – dicono ancora i sindacati – . L’obiettivo della mobilitazione è sempre stato quello di una ripresa del confronto sulla piattaforma presentata dalle lavoratrici e dai lavoratoriper assicurare una rapida conclusione dellaper il rinnovo CCNL.