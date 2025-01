Vanityfair.it - Maxima d'Olanda, una brat queen con tanto di maxi serpente

Leggi su Vanityfair.it

Se effettivamente la sovrana sia davveronell'animo non è dato saperlo con certezza, ma stilisticamente parlando la sua capacità di osare è chiara ed evidente. Un po' come la spilla appuntata al suo recente look