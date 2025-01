Leggo.it - Marco Baldini: «Ho insultato Fiorello, non mi parla più. Sul conto ho 29 euro. Ludopatico? Me lo sono inventato»

Leggi su Leggo.it

per tanti anni è stato il compagno di avventure di: 66 anni, in radio da quando ne aveva 21, fiorentino doc, i suoi inizi - come quelli di tanti colleghi -legati a.