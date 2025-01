361magazine.com - Marco Baldini: «Ho 29 euro sul conto. Reunion con Fiorello? Impossibile»

Il racin una intervistaTorna a parlare, storica spalla dima distrutto e rovinato dalla ludopatia. A Corriere della Sera, spiega come un tempo «arrivavo a quasi un milione diall’anno, stavo sugli 800 mila.Ancora oggi mi stupisco che mi pagassero così tanto per fare il cretino», mentre adesso ha 29sul.Inevitabilmente guarda al passato: «Mi guardano con sospetto. Con il passato che ho avuto e con quello che è stato scritto su di me la gente ci pensa non due, ma venti volte a darmi una mano.E alla fine dicono di no. Ho imparato una cosa: non è mai colpa degli altri, è sempre colpa tua, nel bene e nel male. Se sono arrivato a questo punto non incolpo nessuno, l’errore è stato mio che per pararmi da un guaio peggiore — e qui non posso andare molto oltre — con il mio avvocato ci inventammo la storia del gioco d’azzardo compulsivo, che era l’unica scappatoia».