MO continua operazione Cisgiordania

L’operazione Muro di Ferro in Cisgiordania, avviata dal governo israeliano, mira a prevenire la ripresa di attacchi terroristici, in particolare all’interno di Jenin. Dopo i raid nel campo profughi, il ministro della Difesa Katz ha sottolineato l’importanza di questa misura per garantire la sicurezza nella regione. La situazione rimane complessa e in evoluzione, con il focus sulla stabilità e la prevenzione di ulteriori violenze.

8.48 L'operazione Muro di ferro in Cisgiordania è stata lanciata per "evitare che il terrorismo si replichi all'interno di Jenin":così il ministro della Difesa Katz all'indomani dei raid israeliani al campo profughi.Dieci morti,35 feriti Hamas invita alla mobilitazione i palestinesi in Cisgiordania, mentre per sabato è stato annunciato il rilascio di altri quattro ostaggi israeliani. Oltre 900 camion di aiuti sono entrati a Gaza,riferisce l'Onu. Iniziato ritorno degli sfollati, scrive Times Israel.

