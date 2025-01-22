MO continua operazione Cisgiordania

L’operazione Muro di Ferro in Cisgiordania, avviata dal governo israeliano, mira a prevenire ulteriori attacchi terroristici, in particolare nel campo profughi di Jenin. Il ministro della Difesa Katz ha annunciato che l’intervento segue una serie di raid mirati, con l’obiettivo di garantire la sicurezza nella regione. Questa operazione rappresenta una delle recenti misure adottate per contenere le tensioni e stabilizzare la situazione locale.

8.48 L'operazione Muro di ferro in Cisgiordania è stata lanciata per "evitare che il terrorismo si replichi all'interno di Jenin":così il ministro della Difesa Katz all'indomani dei raid israeliani al campo profughi.Dieci morti,35 feriti Hamas invita alla mobilitazione i palestinesi in Cisgiordania, mentre per sabato è stato annunciato il rilascio di altri quattro ostaggi israeliani. Oltre 900 camion di aiuti sono entrati a Gaza,riferisce l'Onu. Iniziato ritorno degli sfollati, scrive Times Israel. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Leggi anche: M.O., continua operazione Cisgiordania

