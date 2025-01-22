MO continua operazione Cisgiordania
8.48 L'operazione Muro di ferro in Cisgiordania è stata lanciata per "evitare che il terrorismo si replichi all'interno di Jenin":così il ministro della Difesa Katz all'indomani dei raid israeliani al campo profughi.Dieci morti,35 feriti Hamas invita alla mobilitazione i palestinesi in Cisgiordania, mentre per sabato è stato annunciato il rilascio di altri quattro ostaggi israeliani. Oltre 900 camion di aiuti sono entrati a Gaza,riferisce l'Onu. Iniziato ritorno degli sfollati, scrive Times Israel. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Leggi anche questi approfondimenti
Israele continua a bombardare la Striscia mentre la classe dirigente occidentale esulta per il fittizio accordo di “cessate il fuoco” del 10 ottobre scorso. Non solo il genocidio del popolo palestinese continua ma nella Cisgiordania occupata la violenza dei coloni - facebook.com Vai su Facebook
In Cisgiordania i coloni Israeliani seminano morte e terrore mentre a Gaza l’IDF continua lo sporco lavoro del genocidio e nell’impunità totale i leader israeliani invocano l’annessione illegale dei territori occupati palestinesi. In Palestina si gioca il destino dell’u - X Vai su X
Mo: uccisi 2 palestinesi in Cisgiordania - Due palestinesi sono stati uccisi dalle forze di sicurezza israeliane in Cisgiordania nel 10mo giorno di un'operazione lanciata dopo il rapimento di 3 giovani israeliani nei ... Scrive lagazzettadelmezzogiorno.it
Mo: media, 'Idf arresta 15 palestinesi in raid in Cisgiordania' - Le forze israeliane hanno arrestato 15 palestinesi durante le incursioni di stamattina in Cisgiordania. Segnala lagazzettadelmezzogiorno.it
Mo: Gb, 'Israele non reagisca a creazione Palestina con annessioni Cisgiordania' - Il ministro degli Esteri britannico Yvette Cooper ha avvertito Israele di non annettere parti della Cisgiordania come rappresaglia per il riconoscimento dello Stato ... Segnala iltempo.it