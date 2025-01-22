MO continua operazione Cisgiordania

L’operazione “Muro di ferro” in Cisgiordania, avviata dal governo israeliano, mira a prevenire la ripresa di attacchi terroristici, in particolare nella regione di Jenin. Il ministro della Difesa Katz ha dichiarato che questa misura è stata adottata in risposta ai recenti raid nel campo profughi, sottolineando l’intento di rafforzare la sicurezza e contenere le minacce nella zona.

L'operazione Muro di ferro in Cisgiordania è stata lanciata per "evitare che il terrorismo si replichi all'interno di Jenin":così il ministro della Difesa Katz all'indomani dei raid israeliani al campo profughi.Dieci morti,35 feriti Hamas invita alla mobilitazione i palestinesi in Cisgiordania, mentre per sabato è stato annunciato il rilascio di altri quattro ostaggi israeliani. Oltre 900 camion di aiuti sono entrati a Gaza,riferisce l'Onu. Iniziato ritorno degli sfollati, scrive Times Israel. Cisgiordania: escavatori israeliani demoliscono case nei territori occupati - Oggi, nell'ultimo giorno dell'anno, escavatori israeliani demoliscono edifici nel campo profughi di Nur Shams nella Cisgiordania occupata, un'area che è stata per lo più controllata dai militari

Israele, 'nuova operazione antiterrorismo in Cisgiordania' - L'esercito israeliano ha annunciato il lancio di una "vasta operazione" contro gruppi armati palestinesi nel nord della Cisgiordania occupata. ansa.it

Israele lancia un’operazione su vasta scala in Cisgiordania - Secondo l’Idf, l’azione è parte di «un’operazione antiterrorismo», mentre le autorità accusano Tel Aviv dell’ennesima escalation nei Territori palestinesi occupati. lettera43.it

Natale: la tregua che non c’è Mentre il mondo accende le luci, altrove si continua a morire. Nel notiziario di oggi guardiamo il Natale dove la pace non arriva. Gaza e Cisgiordania: Natale sotto assedio. Addio al regista palestinese Mohammed Bakri, voc - facebook.com facebook

