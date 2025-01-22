MO continua operazione Cisgiordania

8.48 L'operazione Muro di ferro in Cisgiordania è stata lanciata per "evitare che il terrorismo si replichi all'interno di Jenin":così il ministro della Difesa Katz all'indomani dei raid israeliani al campo profughi.Dieci morti,35 feriti Hamas invita alla mobilitazione i palestinesi in Cisgiordania, mentre per sabato è stato annunciato il rilascio di altri quattro ostaggi israeliani. Oltre 900 camion di aiuti sono entrati a Gaza,riferisce l'Onu. Iniziato ritorno degli sfollati, scrive Times Israel. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

"Continua espansione illegale di Israele in Cisgiordania meridionale e centrale", in programma costruzione di altri 2340 alloggi per coloni ebrei

Israele ha negato il visto alla delegazione di Avs che lo scorso aprile era stata in Cisgiordania. Tra i politici colpiti ci sono i due co-portavoce, Fratoianni e Bonelli, ma anche De Cristofaro, Grimaldi, Mari e Morgantini. L'articolo continua sul sito de L'Espresso - X Vai su X

«La bandiera d'Israele è una bandiera grondante di sangue, di un governo ormai illegittimo che continua a perseverare, ed anzi aumenta la pressione nei confronti di Gaza e la Cisgiordania» - facebook.com Vai su Facebook

Guerra MO, operazione in Cisgiordania. Netanyahu: Combattere terrorismo a Jenin; Cisgiordania, continua l’assalto dei coloni israeliani a villaggi e comunità di beduini; Guerra Israele, eliminato terrorista della Jihad a Gaza nonostante la tregua.

Un’operazione militare israeliana di oltre 10 ore ha causato decine di feriti a Nablus, in Cisgiordania - Mercoledì l’esercito israeliano ha condotto una lunga operazione militare a Nablus, in Cisgiordania: è durata più di 10 ore, fra le 3 del mattino e le 2 del pomeriggio ora locale (cioè le 2 del ... Lo riporta ilpost.it

Cisgiordania, continua l’assalto dei coloni israeliani a villaggi e comunità di beduini. Con l’Idf al seguito - Cinquantasei persone sono state uccise soltanto ieri dai raid israeliani a Gaza. Riporta ilfattoquotidiano.it