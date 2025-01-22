MO continua operazione Cisgiordania

8.48 L'operazione Muro di ferro in Cisgiordania è stata lanciata per "evitare che il terrorismo si replichi all'interno di Jenin":così il ministro della Difesa Katz all'indomani dei raid israeliani al campo profughi.Dieci morti,35 feriti Hamas invita alla mobilitazione i palestinesi in Cisgiordania, mentre per sabato è stato annunciato il rilascio di altri quattro ostaggi israeliani. Oltre 900 camion di aiuti sono entrati a Gaza,riferisce l'Onu. Iniziato ritorno degli sfollati, scrive Times Israel.

"Continua espansione illegale di Israele in Cisgiordania meridionale e centrale", in programma costruzione di altri 2340 alloggi per coloni ebrei

