MO continua operazione Cisgiordania

L'operazione Cisgiordania, denominata Muro di Ferro, è stata avviata dal governo israeliano con l’obiettivo di prevenire il ritorno di attività terroristiche, in particolare nel campo profughi di Jenin. Il ministro della Difesa Katz ha annunciato questa iniziativa in seguito ai recenti raid militari nella regione, sottolineando l’importanza di garantire la sicurezza e stabilità nell’area.

8.48 L'operazione Muro di ferro in Cisgiordania è stata lanciata per "evitare che il terrorismo si replichi all'interno di Jenin":così il ministro della Difesa Katz all'indomani dei raid israeliani al campo profughi.Dieci morti,35 feriti Hamas invita alla mobilitazione i palestinesi in Cisgiordania, mentre per sabato è stato annunciato il rilascio di altri quattro ostaggi israeliani. Oltre 900 camion di aiuti sono entrati a Gaza,riferisce l'Onu. Iniziato ritorno degli sfollati, scrive Times Israel. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it Leggi anche: M.O., continua operazione Cisgiordania Leggi anche: M.O., continua operazione Cisgiordania La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Cisgiordania: escavatori israeliani demoliscono case nei territori occupati - Oggi, nell'ultimo giorno dell'anno, escavatori israeliani demoliscono edifici nel campo profughi di Nur Shams nella Cisgiordania occupata, un'area che è stata per lo più controllata dai militari ... tg.la7.it

Israele, 'nuova operazione antiterrorismo in Cisgiordania' - L'esercito israeliano ha annunciato il lancio di una "vasta operazione" contro gruppi armati palestinesi nel nord della Cisgiordania occupata. ansa.it

Israele lancia un’operazione su vasta scala in Cisgiordania - Secondo l’Idf, l’azione è parte di «un’operazione antiterrorismo», mentre le autorità accusano Tel Aviv dell’ennesima escalation nei Territori palestinesi occupati. lettera43.it

Il Genocidio e la Pulizia Etnica a Gaza ed in Cisgiordania continua indisturbata - facebook.com facebook

Mentre a Gaza il genocidio israeliano continua… In Cisgiordania occupata, i coloni spalleggiati dall'esercito israeliano, compiono massacri, e crimini ai danni dei palestinesi. L'obiettivo del TERRORISMO dei coloni armati e protetti dal governo israeliano, è la x.com

