Trentotoday.it - L'uomo che racconta il bello di Trento attraverso le foto: "Catturo momenti di serenità"

Leggi su Trentotoday.it

Ci sono immagini che hanno la capacità dire un luogo, uno scorcio, un taglio di colore entrando nell’anima degli stessi, quasi a volerre molto di più di quanto effettivamente si veda. Sono pochi igrafi che riescono in questa impresa e non per forza si tratta di.