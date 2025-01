L’ultimatum di Trump a Putin | Subito un accordo sulla guerra in Ucraina o ci saranno dazi e sanzioni

Leggi su Open.online

O ci sarà una breve per porre fine allaino «non avrò altra scelta se non imporre più tasse,su tutto quello che viene venduto dalla Russia negli Stati Uniti». È Vladimirl’ultimo destinatario delle minacce dicommerciale di Donald, insediatosi alla Casa Bianca lo scorso 20 gennaio. Il neo presidente americano ha detto che non cerca «di fare male alla Russia». Anzi, ci ha tenuto a precisare il tycoon, «mi piace il popolo russo e ho sempre avuto una relazione molto buona con il presidente».spinge per unMentre si avvicina il terzo anniversario dell’invasione delle truppe di Mosca inha rivolto un appello diretto al leader del Cremlino: «Patteggia ora e metti fine a questa ridicola».