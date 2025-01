It.newsner.com - L’outfit di Melania Trump per l’inaugurazione diventa virale

Leggi su It.newsner.com

Ancora una volta,è ufficialmente la First Lady degli Stati Uniti. Lunedì 20 gennaio Donaldha prestato giuramento come 47° Presidente degli Stati Uniti e la moglie era al suo fianco per l’intera giornata di cerimonie e celebrazioni.Mentre un esperto di linguaggio del corpo ha definito“infelice” durante la notte delle elezioni, le cose sono sembrate diverse per. Nel frattempo, l’abbigliamento diè sotto i riflettori e oggetto di analisi approfondite, con un capo di abbigliamento che spiccava.La First Lady ha indossato un cappello molto particolare, che sembrava avere un messaggio potente. E per questo – almeno sui social media – hanno deriso.Donald esi stanno preparando da mesi a trasferirsi alla Casa Bianca.