Oasport.it - LIVE Sinner-De Minaur, Australian Open 2025 in DIRETTA: lo scoglio dell’idolo locale verso la semifinale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACome seguire-dein tv/streaming – I precedenti trae deBuongiorno e bentrovati alladel match tra Jannike Alex de, quarto di finale degli. Sul campo della Rod Laver Arena di Melbourne, ci si giocherà l’accesso alladel primo Major dell’anno e quindi la posta in palio è decisamente alta. Il n.1 del mondo arriva all’appuntamento dopo le tante difficoltà dell’incontro con Holger Rune.La sfida contro il danese è stata particolarmente impegnativa soprattutto per le condizioni fisiche non eccellenti del nostro portacolori. Jannik, come ammesso poi davanti ai microfoni, ha dovuto fare i conti con un malessere già prima della partita e questo è andato a condizionare il proprio rendimento.