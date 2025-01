Oasport.it - LIVE Scandicci-Bielsko Biala 1-0, Champions League volley femminile in DIRETTA: comincia il secondo set, vietato sbagliare per le ragazze di Gaspari!

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA7-10 Sfugge la battuta ad Orzylowska.6-9 Pipe di Borowczack.6-8 Invasione Nowicka sulla soluzione di Herbots, staccata da rete.IN la fast di Orzylowska. Pizzica la linea: 5-8.6-7 Out la fast al piede di Orzylowska. Videocheck in corso per tocco al muro oppure palla dentro-fuori.5-7 Piega le mani del muro Antropova che sale a 10 punti.4-7 Tap-in Laak sotto rete.4-6 ACEEE RUDDINS, flot profonda letta male da Piasecka!3-6 Perfetta la parallela di Antropova da posto 2.2-6 In rete la battuta di Antropova.2-5 Forte sulle mani del muro Ruddins.TIME OUT1-5 Piega le mani del muro Laak. Altro avvio ad handicap delle toscane.1-4 Manca il rigore Antropova.1-3 Out il muro di Graziani su Laak.1-2 Primo tempo Nwakalor: lungo, profondo e forte!0-2 Super diagonale stretta di Piasecka per il break di vantaggio.