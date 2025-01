Ilgiorno.it - Liti e botte in stazione. Gang in fuga: tre persone soccorse

Leggi su Ilgiorno.it

I responsabili potrebbero essere gli stessi, ma restano al momento ignoti, con gli accertamenti dei carabinieri in corso per individuarli. Due episodi violenti si sono verificati nell’arco di poche ore nel piazzale dellaferroviaria di Mortara. Il primo intervento di ambulanza e carabinieri è delle 21.30 circa di lunedì, quando due uomini originari del Ghana, di 27 e 33 anni, sono stati soccorsi per ferite risultate poi di lieve entità, trasportati in codice verde all’Ospedale Civile di Vigevano. I due hanno riferito di essere stati vittime di un’aggressione da parte di un gruppo di magrebini, forse marocchini, ma quando sono arrivati soccorsi e forze dell’ordine sul posto c’erano solo i due feriti. Dopo circa 3 ore e mezza, verso l’una di ieri, un altro 27enne, peruviano, è stato soccorso nella stessa piazza, anche lui trasportato con l’ambulanza in codice verde allo stesso ospedale di Vigevano, non in condizioni gravi, ma per una ferita da taglio al dito di una mano, colpito mentre cercava di difendersi da una bottigliata.