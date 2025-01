Milanotoday.it - Leoncavallo trasferito in periferia: l'ipotesi del capannone vicino Rogoredo, ma la destra si oppone

Leggi su Milanotoday.it

Il Comune di Milano ha individuato uno stabile per il trasferimento del centro sociale. Secondo il Giorno, l'amministrazione avrebbe trovato un immobile adatto, unindustriale che si trova in via San Dionigi a Milano, trae Corvetto. Già a dicembre il sindaco Beppe.