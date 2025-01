Ilfoglio.it - L'energetica ed erotica esortazione alla libera trivella

Leggi su Ilfoglio.it

Mi piace l’odore del gasolio la mattina, e pure verso sera, e quando Trump ha parlato l’ho annusato attraverso lo schermo, nonostante i 7.000 chilometri di distanza e l’oceano di mezzo. Drill, baby, drill! E’ uno slogan fantastico, un’zione ed è qualcosa di energetico ed erotico al contempo, come se poi ci fosse una grande differenza: Eros è energia. L’amore che è movimento non lo può sopportare il pieno a 100 euri, l’amore che è calore non le può vedere le pesantissime, ammoscianti bollette che l’ambientalismo ci impone qui in Europa. Ma adesso il clima è cambiato, col ritiro degli Usa dall’Accordo di Parigi sul clima è cambiato davvero e oggi anche la mia Fiat 500X diesel esulta, e la fabbrica di Melfi dove l’hanno costruita respira di sollievo. L’America che da ottant’anni ci rovescia addosso le mode più idiote oggi si riscatta con una proposta intelligente: la moda dellazione.