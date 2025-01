Napolitoday.it - Le lacrime di Quagliarella in diretta televisiva quando viene mostrato il papà

Leggi su Napolitoday.it

Grande commozione in tv per Fabio. L'ex attaccante del Napoli, oggi commentatore televisivo, durante la trasmissione 'Calciomercato l'originale' su Sky ha pianto inper ilscomparso di recente.È accaduto mentre venivano mostrati i più bei gol segnati in carriera e.