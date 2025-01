Lookdavip.tgcom24.it - Le curiosità fashion sull’insediamento di Donald Trump

Passano le ore ma l’attenzione resta focalizzata sull’Inauguration Day di. Mentre lui firma decreti alla Casa Bianca, gli esperti di moda analizzano ogni dettaglio dei look dei presenti nel giorno del giuramento. Di Melanianel suo outfit rigoroso, per quanto elegantissimo, si è già detto tutto ma si continua a parlarne. Ci sono però altredi stile che riguardano gli invitati all’evento a Washington: eccone alcune. Lauren Sanchez in reggisenoLauren Sanchez in biancoChe Lauren Sanchez ami mettersi in mostra è cosa nota. La futura moglie di Jeff Bezos, fondatore di Amazon, stupisce giornalmente i follower con le sue scelte di stile sexy. Abiti fascianti, gonne mini, spacchi profondi, tonalità accese: per l’ex giornalista ogni occasione è buona per proporre mise provocanti, Inauguration Day compreso.