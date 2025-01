Ilgiorno.it - L’avventura di un clown alla ricerca di piccole storie smarrite

Unalle prese con una stanza che custodisce oggetti dimenticati, che tra le sue mani riprendono vita e creano un gioco trascinante e sorprendente. È lo spettacolo teatrale per bambini ““, rappresentazione che mescola recitazione,erie e giochi d’ombre e che verrà portata in scena domenica alle 16 sul palco di Palazzo Terragni, in piazza Libertà a Lissone. A interpretare l’opera, tratta dal libro “Subasta extraordinaria en el museo del todo lo perdido“ di Gracia Iglesias, sarà un attore della Compagnia 4Gatti (nella foto): toccherà a lui vestire i panni delche si avventurascoperta di quel luogo segreto in cui vanno a finire tutte le cose che si perdono, una stanza colma di oggetti smarriti e inanimati che però possono ancora raccontare. Così camicie, leoni di pezza, quadri, bolle di sapone, pagine accartocciate e aeroplanini di carta diventano un vivaio per l’immaginazione, semi da cui germogliano racconti fatti di poesia, ricordi e divertimento.