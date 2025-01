Ravennatoday.it - L'assurdo caso dell'infermiere aggredito in pronto soccorso: la telecamera c'è, ma l'arresto "non vale"

Leggi su Ravennatoday.it

in flagranza di reato anche differita per gli aggressori, reclusione fino a 5 anni e 10 mila euro di multa per chi danneggia beni e strutture destinati al Servizio sanitario nazionale. Il decreto-legge 137/2024, denominato 'salva-sanitari' e recentemente convertito in legge dalla Camera.